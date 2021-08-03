癮君子戒毒所內被毆致死　民兵潛逃20年後自首　判囚3年

貴州畢節市男子吳江華早年在該市戒毒所內死亡，多名戒毒人士事後承認曾毆打吳男，並指證戒毒所聘用的民兵劉鍵曾用竹鞭毒打吳男。檢察院當年以涉嫌故意傷害罪準備逮捕劉鍵時，他卻有如「人間蒸發」，令案件成為積案，直至20年後，警方重啟調查，他才投案自首。吳的家屬周一（2日）向內媒披露，畢節市中院近日已對案件一審宣判，劉被判處有期徒刑3年。

案發於1998年3月13日，吳江華因吸食毒品，被送至畢節市戒毒所5號室強制戒毒。期間，吳與多名戒毒人士發生爭執，隨後遭多人輪番毆打。吳男拍門要求調房，劉鍵便放吳走到室外，未料吳突然向女戒毒室方向奔跑，劉持鞭追打，與吳扭打成一團。及後，劉一手把吳摔倒在地，致其頭部出血，其後又用拳、腳、竹鞭對吳瘋狂毒打，直至戒毒所醫生張正文上前制止才停手。

當晚，吳江華被調至1號室，翌日又調至3號房，期間他曾自行用頭撞擊地面及牆體。同月15日，年僅29歲的吳江華被發現在3號室內死亡。經法醫鑑定，吳江華除了因頭部外傷，造成顱內出血死亡外，體表廣泛性軟組織損傷對其死亡過程有一定促進作用。同年12月，4名參與毆打吳的戒毒人士均被判刑，惟因劉早已潛逃，故未被起訴。

直至劉鍵自首後，才揭發原來當年劉的二舅是該市禁毒大隊教導員史某，戒毒所長朱某礙於史某的面子，在案發後故意叫劉鍵「迴避一下」，結果劉整整「迴避」了20年，期間曾到浙江打工，並與妻子楊某結婚，育有兩名孩子。到2012年時，劉更返回畢節市做生意，但一直未被警方察覺。直至2018年6月，警方重啟案件調查，要求劉父勸喻兒子自首，劉鍵最終才在弟弟陪同下，到公安局投案。

對於判決結果，吳的家屬表明不認可，將向檢察院申請抗訴。他們認為劉鍵將吳的頭部摔傷，是造成其顱內出血致死的主要原因，且劉潛逃20年之久，應予以重罰。家屬亦指，劉鍵雖為戒毒所聘用人員，也是作為國家機關及其工作人員行使管理職責，因此，吳之死應屬國家機關及其工作人員因行使職權給公民、法人及其他組織的人身權或財產權造成損害的情況，理應獲得國家賠償。