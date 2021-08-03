童年體態豐腴遭師生嘲諷　台女1年減20公斤分享美照

台灣一名女網民近日在網上討論區「Dcard」發文稱，她童年時因體態豐腴，經常遭同學欺負，甚至老師都會當眾嘲笑她，讓她充滿陰影。長大後，她決定發憤減肥，結果成功減去20公斤，故決定在網上大秀其纖瘦身材。事件引起熱議，不少網民均大讚︰「太勵志！」

該女網民透露，她童年時常遭同學排擠，甚至曾遭某位小學老師在課堂上嘲諷「你如果是唐朝時期的人，一定會很受歡迎」，惹得班上哄堂大笑，造成她心理陰影。該老師還會在班上帶風向，默許同學們嘲笑、霸凌她，惟這些傷痛回憶沒讓她沮喪，反而成為減肥的動力。

「謝謝那些同學們讓我這麼不甘心。」該女網民表示，她透過控制飲食，成功在1年來從69.5公斤減至49公斤，雖然期間曾因肚餓而落淚，但如今非常自豪。她更特意分享陳年舊照與現今照片作對比，令不少網民目瞪口呆。

不少網民紛紛留言盛讚「變得好漂亮、好勵志」、「你的背好美」；也有網民批評該老師相當過分，「這種老師好垃圾，學校應該都要有完整的機制淘汰掉不適任的老師才對」、「很多國小老師都很垃圾，之前遇過情緒控管很差的」、「這種老師讓我警惕自己以後當上老師絕對不能跟他一樣，太過分」。