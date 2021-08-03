囂張男酒後挑釁交警開槍發射　自稱加拿大人

山東省青島市交警近日處理一宗酒駕案期間，1名自稱是加拿大人的中國男子，又挑釁交警，指可拔槍將他射死。事件經網上直播曝光，周日（8月1日）該男子微博發文道歉。有網民事後發現，該男子於加拿大約克大學任教，全家在北美定居，目前獨自在內地從事大數據方面的培訓教學工作。

事發於上周五（7月30日）晚，山東青島嶗山交警正截查懷疑酒駕司機。據直播畫面顯示，該男子在駕車的朋友被查期間，與交警爭執。他起初意識到自己被拍攝，隨即逼近拍攝者，又自稱「我是做老師的人」。由於該男子當時站在行車路上，交警不停催促他站回行人路，但該男子未有理睬，還繼續自說自話，交警於是將他推回路旁，這時該男子怪聲怪氣地來了一句「哎喲，好粗暴噢」。

其後，該男子表現囂張，不但自稱「我（是）加拿大人」，更向警員挑釁「你可以把我射斃的，拿槍打我的，沒問題啊。你是警察你願意幹甚麼就幹甚麼」。其後交警問男子為何來中國時，他只反覆稱「我憑啥告訴你」。據網上資料顯示，該男子中文名叫趙強，是加拿大約克大學舒立克（Schulich）商學院特聘教授，在中加兩地均有創立公司。

周日晚上，男子在微博帳號「趙強xj」發文道歉，表示在嶗山交警執法當晚，他在朋友酒駕被查後「說了一些不理智的話」，會對自己的言行負責。文中又稱，他已在事發翌日向嶗山交警登門道歉，未來將「深刻反思、捫心自省」。青島市公安局交通警察支隊嶗山大隊回覆媒體查詢時表示，不會就事件單獨回覆，如有通知會發布通告統一回應。