內地增90宗確診　本土感染擴散8省市區

國家衞健委周二（3日）通報稱，內地前一日新增90宗確診病例，其中境外輸入29宗和本土病例61宗，無新增死亡病例，目前累計確診93,193宗，其中4,636人死亡。其中江蘇周一（2日）新增45宗本土確診病例，包括南京市5宗和揚州市40宗，南京江寧區自周二開始，各類商場、批發市場等暫停營業，全區超市、街市限制客流量。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為雲南8宗，廣東6宗，天津、上海和四川各3宗，江蘇和陝西各2宗，福建和山東各1宗。除上述江蘇的本土確診病例外，另有湖南6宗，湖北3宗，河南和雲南各2宗，北京、上海和福建各1宗。另新增41名無症狀感染者，其中23人為本土染疫，分別來自河南、湖北和湖南。

另山東煙台市發現兩宗本土感染病例，高姓和馬姓患者均為煙台華怡美容院職工，當局在對揚州等地返回煙台的民眾排查檢測中發現，兩人曾到揚州旅遊。其中39歲高姓女子上月曾搭飛機到桂林參加培訓，曾在南京祿口機場停機期間去過機場廁所。該美容院其他員工的核酸檢測均顯示無感染。