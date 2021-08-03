粉絲發文擬「劫獄」救吳亦凡 網信辦加強網上涉明星訊息規範

吳亦凡被北京警方刑事拘留。

內地知名藝人吳亦凡涉嫌強姦，被北京警方刑事拘留後，有粉絲揚言要組織「劫獄」營救偶像。國家互聯網信息辦公室周二（3日）發布通知稱，將加強網上涉及明星訊息的規範、強化帳號管理、完善打擊機制、探索建立粉絲引導機制等方法，以長效整治及規範粉絲文化。

對於粉絲的言論，內地官媒發文怒斥，近年來娛樂圈出現極端「飯圈文化」，部分內容已涉嫌違法，必須盡快矯正「畸形」追星行為。官媒強調將督促網站平台進一步優化產品功能，升級管理策略，逐步壓縮粉絲群體非理性追星空間。

網信辦深入清理涉粉絲群體違法違規和不良資訊，整治不良粉絲文化亂象，已累計清理超過15萬條負面有害資訊，處置4,000餘個違規帳號，關閉1,300餘個問題群組，刪除814個不良話題，攔截下架39款涉嫌集資引流的小程式。

另國家廣電總局周二亦表示，展開為期1個月的網絡綜藝節目專項排查整治，並下發管理通知，要求嚴格控制偶像養成類節目，重點加強選秀類網絡綜藝節目管理，嚴格控制投票環節設置，堅決控制追星炒星、泛娛樂化等不良傾向，以及流量至上、拜金主義等畸形價值觀。