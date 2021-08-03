內媒揭後廚曱甴亂爬水果腐爛　奈雪的茶兩分店停業

夏日炎炎，珍珠奶茶等特色飲品大受歡迎。內媒記者近日就化身「臥底」進入著名品牌「奈雪的茶」位於北京的兩間分局上班，揭發曱甴亂爬、水果腐爛等惡劣衞生問題。事件曝光後，奈雪的茶周二（3日）發聲明致歉，並指涉事的兩間分店已停業。

內媒周二（3日）報道，記者假裝成新入職的員工，在西單大悅城店內後廚發現指甲般大小的曱甴，從麵包櫃底部爬向麵包製作房，遂立即告知值班店員，卻只得到「沒事，不用管」的指示。報道更指，奈雪的茶多間分店皆存在曱甴亂爬、抹布不洗、雜物亂擺、標籤不實等問題，營業環境惡劣。

至於在長安商場店，臥底發現有發黑的芒果擺放在後廚的桌子上，員工被提醒要去掉「黑色」部分繼續使用，「不要浪費，稍處理一下即可」。亦有員工會將未售完的產品及時更改時間標籤再賣。目前，已有執法人員在涉事門店調查。

奈雪的茶致歉，並表示公司管理層極度重視上述問題，已第一時間成立專項工作組，對涉事門店展開連夜徹查及整頓，並將邀請市監局人員上門檢查，適時向大眾公布結果。

據悉，奈雪的茶並非單一個案，北京市監局在此前的突擊檢查中發現，部分茶飲店使用過期、不新鮮或「三無」（指無生產日期、無生產廠家、無生產地址的產品）物料等問題。