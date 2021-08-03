台女網紅脫口罩霧社水庫戲水　公務員在旁抽煙捱轟

台灣有民眾爆料指，擁有46萬粉絲的女網紅祈錦鈅，日前疑與多名友人到南投霧社水庫遊玩，被拍到在場人士全都沒有戴口罩，當場還有林務局公務員陪同玩樂，明顯違反防疫規定，引發網友炮轟。

爆料民眾周一（2日）在討論區發文「請問現在防疫規定是不是擺設？」，並附上1段12秒的影片，畫面中至少有4男4女，隨結他伴奏歡唱，船屋內還擺放食物、紅酒助興，祈錦鈅則素顏拿起手機拍攝。台媒指，影片是從祈錦鈅友人的Instagram限時動態中擷取。爆料網友還曬出多名女子跳入水中游泳的照片，其中1人就是祈錦鈅，甲板上還有一位身穿南投縣林管處制服的男子，拿着煙與祈錦鈅聊天。網友不禁質疑：「不是說水域還不能開放，為啥網紅可以玩水？管理處的人還在一旁抽煙？」

南投林管處證實，站甲板抽煙的人是1名李姓男職員，事發為周日（1日）上午，但解釋稱，地點並非在南投林管處管轄，李男當天休假到水庫船屋幫親戚查看竹筏鬆脫情形，剛好遇到祈錦鈅等人，當時曾規勸祈錦鈅等人上岸，當天因為下雨口罩濕透、呼吸困難，才會脫下口罩，對於李男違反規定感到抱歉。