台今增19宗確診　醫生指Delta病毒傳播力強如水痘

台灣周二（3日）公布新增16宗新冠肺炎本土確診及3宗境外輸入病例，另新增2人死亡。台大醫院教學部主任盛望徽周二表示，印度Delta變異病毒傳播力強如水痘，使用單株抗體藥物預防重症的效力也有下降趨勢。惟已有藥廠投入研發相關治療藥物，早期用藥將可降低病人傳染期。

指揮中心表示，新增的本土病例分別為9名男性和7名女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，患者居住地區最多為新北市10宗，其次為台北市4宗。新增境外輸入患者均為男性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自菲律賓、馬來西亞、俄羅斯入境。

台大醫院周二舉行線上記者會，分享病人臨床用藥治療經驗和研究藥物的最新進展。台大醫院副院長高嘉宏表示，患者可能將病毒傳給其他人，特別是親友與同住者；所有確診者中，2成屬無症狀感染，有症狀者中81%屬輕症或中度，14%可能發展為重症，5%演變為極重症。

盛望徽表示，Delta變異病毒的傳播力比其他冠狀病毒高，據美國疾病控制及預防中心（CDC）的一份內部文件指，該病毒的R0值（基本傳染數）大約是8至9，即平均1人可以傳染給8至9人。