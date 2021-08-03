中國東盟外長會　王毅︰警惕域外國家介入南海爭議

中國國務委員兼外長王毅周二（3日）以視像方式，出席中國-東盟(10+1)外長會並發言。王毅表示，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》的承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾、擴大分歧的單方面行動，同時要警惕外來的干擾。

王毅指出，早日達成「南海行為準則」是中國與東盟國家的共識，此次會議宣布「南海行為準則」二讀正以線上方式推進，並就「前言」部分達成初步一致，再次表明只要中國與東盟堅持推進磋商的共同政治意願，無論是疫情或外來干擾均無法阻擋。

他強調，中方在南海的主權權益符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，且中方從未提出新的聲索，但必將堅持迄今一貫的立場；惟要警惕個別域外國家公然介入本地區領土和海洋爭議，在中國和東盟國家之間大搞挑撥離間，派出大量先進艦機四處挑釁，已成為南海和平穩定最大的攪局者，不能聽任他們破壞本地區和平穩定的良好局面。

王毅又提到，中國將東盟作為抗疫合作首要夥伴，迄今已提供1.9億多劑新冠疫苗，並援助大批抗疫物資；同時，中國東盟貿易投資合作可圈可點，雙方克服疫情影響，保持貨物往來的「綠色通道」，並建立便利人員往來的「快捷通道」。今年上半年，雙方貿易額突破4,100億美元（約31,980億港元），同比增長38.2%，東盟繼續是中國最大貿易夥伴，雙方相互累計投資總額已超過3,100億美元（約24,180億港元），處於領跑地位。