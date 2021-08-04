女子第5次起訴離婚案　法院駁回家暴夫上訴

湖南衡陽縣女子寧順花，5年來4次申請離婚均被法院拒絕，至今年4月終於獲准；涉嫌家暴的丈夫陳定華早前卻提出上訴。衡陽市級法院周二（3日）裁定維持離婚原判，但寧女須向陳男退回結婚禮金合共8.5萬元（人民幣，下同，約10.3萬港元）。

法院交代，陳定華上訴要求法院撤銷離婚判決；即使判決離婚，亦應判寧順花返還其欠款、精神損害賠償金等合計約98萬元（約119萬港元）、折現退還首飾等款項。寧女則向法院提出分割夫妻共同財產，並表示願意把相關財產捐贈予社會上受到同樣遭遇的女性，作為生活補助及維權經費。

寧順花曾形容，丈夫陳定華性格偏激，處理離婚糾紛時曾多次威脅寧女家人，揚言若離婚就會「報復社會」，更曾在法院審理案件時，將寧女強行拖下車，導致她受傷，更多次被當局行政拘留，法院為此3次向寧女下達人身保護令。去年8月，寧女向法院提出第4次離婚訴訟，被以「為保障家庭穩定和社會和諧」為由駁回，惟判決備受大眾批評。法院終在本年3月3日立案受理寧順花的第5次申請。