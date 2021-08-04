未成年少女遭強迫賣淫患抑鬱自殘　嫖客被控強姦

湖北咸寧市一名14歲的未成年少女李芳（化名），於2019年被多名同齡好友禁錮4日4夜，威逼利誘賣淫，事後患上抑鬱症，多次自殘。涉案嫖客、55歲商人傅秋泉與李女發生性行為後，被警方行政拘留15日；惟警方調查後發現，傅男應涉引誘賣淫罪，被刑拘。經李女家人多次向警方舉報和出示證據後，目前檢方以強姦罪，向法院控告傅男，追究其刑事責任。

李女當年曾失蹤多日，父母在家附近尋找無果後，以為她與朋友外出遊玩，便不以為然，直到女兒回家後才察覺異常。李女回家後逃避與家人溝通，一直留在房間中不願外出，隨後她的行為漸趨激進，多次用刀割手自殘。家人將她送院檢查，結果醫生發現她曾被人性侵，並診斷為「左側外陰血腫」、「外陰挫傷」和「外陰炎」等婦科病，治療一周後才出院。

李女家人事後報警求助，警方介入調查，該宗強迫未成年少女出賣「第一次」的刑事案件才東窗事發。警方發現一條由多層中間人、嫖客、受害少女的犯罪鏈條，有人尋找嫖客、有人尋找未成年少女、有人做說服工作等。李女當年趁學校放假，與朋友外出遊玩期間，與劉姓少女等人相識，被對方勸說賣淫。

李女多次拒絕後，劉女等人隨即將她禁錮在一出租房間內，並將她按在梳化上檢查是否仍是「處女」，確認後便聯繫傅男準備在酒店開房。傅男是湖北金泉建築工程有限公司的股東，當年因生意不順，希望用高價與未成年少女發生性行為轉運，便找到劉女等中間人協助尋找。而李女便是他們的目標，傅男以8,600元（人民幣，下同，約1萬港元），強迫與對方發生性行為。

此案的兩名中間人事後因介紹賣淫罪罪成，被判囚1年4個月和1年6個月，罰款5,000元至7,000元（約6,100至8,550港元）。李女家人得悉判決後，感到十分不滿，並向法院提出重審，要求對2人加重刑罰。另咸安區人民檢察院則認為傅男明知李女是被他人強迫賣淫，亦是違背對方意願與她發生性行為，應以強姦罪追究刑責。