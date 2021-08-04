內地昨增96宗確診　武漢患者染印度Delta變種病毒

國家衞健委周三（4日）通報稱，內地前一日新增96宗確診病例，其中71宗為本土確診，25宗屬境外輸入，無新增死亡病例，目前累計確診93,289宗，其中4,636人死亡。湖北省近日出現的本土病例部分病毒樣本，經基因測序證實是印度Delta變種病毒，與江蘇本土病例毒株高度同源。

湖北省政府周三召開新聞發布會，指武漢前一日新增9宗本土確診和3名無症狀感染者。此輪疫情的特點是單一傳播鏈，首宗發病的唐姓患者上月27日在荊州高鐵站候車時，曾與江蘇淮安某旅行團的活動軌迹有交集，返回武漢後傳染室友和同事。目前武漢已封閉16個小區和11個工地，市政府另準備3.13萬間隔離房間。

通報顯示，新增境外輸入分別為雲南7宗，福建4宗，江蘇3宗，上海、浙江和廣東各2宗，天津、山西、遼寧、河南和四川各1宗。本土確診分別為江蘇35宗、湖南15宗、湖北9宗、山東6宗、雲南3宗、河南2宗、福建1宗；另新增27名無症狀感染者。目前仍有1,240名患者需留院治療，其中21人為重症病例。

江蘇本土病例分別為南京3宗和揚州32宗，南京江寧周三起暫停餐廳堂食服務，僅提供外賣。省民政廳周二（3日）印發《全省民政服務機構疫情防控措施》，指疫情地區應暫停聚集類殯葬服務；高風險區暫停婚姻登記；養老機構老人和工作人員只出不進；兒童福利機構臨時封閉等。