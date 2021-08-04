專家稱張家界封城太遲　16公職人員防疫不力遭問責

湖南張家界作為江蘇南京祿口機場的第一波關聯感染爆發地點，周二（3日）宣布封城，禁止境內所有居民、遊客等不得離開當地。有內媒引述社區疫情防控專家稱，該市應更早落實相關封城措施，現在防控壓力已經傳至其他省區市。張家界市紀委同日決定對16名防疫不力的公職人員問責。

遼寧大連於上月26日在排查南京相關人群時，驗出3名本地無症狀感染者，各人曾於上月17日由大連飛往張家界，去程途中在南京祿口機場轉機並停留約2小時；同月22日，各人在張家界觀看魅力湘西劇場演出。此後，包括四川、江蘇、北京、重慶等地陸續發現與張家界有關的病例。同月31日，該市市委旅遊工作委員會辦公室僅要求當地遊客在離開該市之前配合完成3次核酸檢測。但有遊客對內媒稱，實際上有人離開前只完成一次檢測。

上述專家表示，按照Delta病毒有3至4天的潛伏期，7月22日病毒到了張家界，且同月26日已開始在人群之間傳播。該專家舉例，北京房山一宗確診病例於7月22日抵達張家界，同月28日離開並前往海南，2日後再從三亞返京。從該病例能離開張家界並順利登上飛海南和北京的航班，可見重要的查驗關口存在不夠嚴格的現象，大數據行程卡沒有第一時間攔截潛在感染者的行程，容許他繼續飛行並傳播病毒。

過去一日，湖南再新增15宗確診病例，株洲和張家界分佔12和3宗。內媒周三（4日）引述張家界市紀委通報，當地少數單位和公職人員在疫情防控工作中履職不力、工作無序、進展遲緩，對疫情防控工作造成不良影響。為進一步嚴明紀律，該市紀委對16名公職人員予以免職、警告或約談。各人分別來自永定區、市人民醫院古庸路院區，以及涉魅力湘西劇場管理的武陵源區文化旅遊廣電體育局官員。