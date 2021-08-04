國民黨副秘書長顏寬恒請辭　稱與江啟臣共同決定

台灣的前立委、國民黨副秘書長顏寬恒周三（4日）宣布請辭副秘書長一職，要把全部心力放回故鄉。該黨將於今年9月舉行改選，前黨主席朱立倫近日宣布角逐黨主席。有台媒稱，朱與顏家關係不錯，前年11月朱曾到台中替顏在立委選舉中助選，認為後者刻意選在黨內改選前夕請辭，或不想在現任主席江啟臣和朱之間選邊站。

顏寬恒周三在Facebook表示，1年前在江號召下出任黨副秘書長職務，如今黨主席改選在即，他決定歸還黨職。出生自台中的他表示，過去1年家鄉遇到缺水、停電、經濟下滑，以及疫苗不足的困境，讓他感同身受，因此決定要跟鄉親一起並肩渡過難關。

江啟臣其後第一時間透過Facebook發文回應，回想去年總統選舉中受挫，是國民黨最低潮的黑暗時刻。後來江當選黨主席，並邀請顏擔任黨職，對方二話不說就答應。今年2月江宣布競選連任，顏也第一個跳出來支持，所以當顏決心回歸地方時，江也一口答應。

對他這次請辭被解讀為支持朱立倫選黨主席，顏強調這是他人生的規劃，盼外界不要過度揣測。他又表示會協助江競選主席，不論結果如何，相信這是一場君子之爭，國民黨只有繼續合作團結、繼續壯大，才是民主之福。國民黨則表示，顏請辭是與江的共同決定，因應地方服務的需求而改變陣形。另有報道稱，顏是為了因應10月下旬的台基進黨立委陳柏惟的罷免案才請辭。