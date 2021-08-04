熱帶低氣壓增強為颱風　盧碧明於陸豐至晉江一帶登陸

廣東氣象台周三（4日）上午8時表示，目前位於南海的熱帶低氣壓增強為今年第9號颱風「盧碧」，預計其周四（5日）上午將在廣東陸豐到福建晉江一帶沿海登陸。未來3日，華南中南部、江南東部及台灣中南部等地將有大到暴雨及局部地區大暴雨。

盧碧的中心目前位於閩粵交界西南方向約335公里，中心附近最大風力有8級（熱帶風暴級，每秒18米）。盧碧料以每小時10公里左右速度向東偏北方向移動，登陸後強度有所減弱，周五（7日）日間移入東海南部海面後逐漸向東北方向移動。預計廣東南部、福建、浙江南部、海南島東北部及台灣周三均有大到暴雨，其中廣東西南部沿海、福建東部局部地區或有大暴雨。

由於盧碧離岸近，並長時間在沿海活動，將為沿海地區帶來持續的風雨影響，廣東、福建及浙江等地需防範強降雨可能引發的城鄉積水、山洪、山泥傾瀉等災害，同時盡量避免出海或前往島嶼旅遊。

在台灣，當地氣象局料最快周三晚上發出海上颱風警報，周四下午可能針對金門、馬祖等地發布陸上警報。預計盧碧有可能很接近金門，周五最接近台灣。據氣象局預報員劉宇其表示，周三受到西南風輸送水氣影響，台灣南部可能有短暫陣雨，其他地方則偶有陣雨，西半部將有局部大雨，各地山區在午後也會出現大雨或豪雨。周四起受颱風影響，降雨還會再增加。