省教育廳不再審批新培訓機構　假日禁安排學科類培訓

隨着國務院早前要求減低義務教育階段的學生學業和校外培訓負擔，廣東省教育廳周二（3日）發出通知，全省各地不再審批新的校外培訓機構，假日假期不得安排學科類培訓。

為進一步減輕義務教育階段學生校外培訓負擔，通知明確中小學學科類培訓機構的審批、上課、廣告、收費等方面要求，堅持從嚴審批機構，不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構、面向學齡前兒童的校外培訓機構和面向普通高中學生的學科類校外培訓機構。對以教育文化、教育諮詢、教育科技等名義開展學科類培訓的校外機構，要求依法依規嚴肅查處。

通知除要求校外培訓機構不得佔用法定節日假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，對已經銷售的相關培訓，應按照家長意願予以清理整頓，例如安排退費。此外，校外培訓機構不得洩露家長和學生個人訊息，嚴禁通過電話、短訊等方式對家長和學生進行營銷轟炸。

通知又要求校外培訓機構不得利用主流媒體、新媒體、公共場所、居民區各類廣告牌和網絡平台等刊登、播放校外培訓廣告。不得在中小學校、幼兒園內開展商業廣告活動，或利用教材、教輔材料、練習冊、文具、教具、校服、校車等發佈或變相發布廣告；對各種誇大培訓效果、誤導公眾教育觀念、製造家長焦慮的校外培訓違法違規廣告行為，一律依法依規嚴肅查處。