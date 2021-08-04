首屆大校軍官退役儀式　軍區中將司令員汪海江現身

新疆軍區於周一（2日）首次舉行大校軍官退役儀式，出席活動包括軍區中將司令員汪海江。此前擔任西藏軍區司令員的他，今年4月已在新疆現身軍方活動。

據新疆軍區政治工作部主辦的微信公眾號「喀喇昆侖衛士」報道，周二（3日）下午在大校軍官退役儀式上，汪海江代表全區官兵向全體退役軍官致以崇高敬意和美好祝福。另據此前報道，汪早前已赴任新疆工作，今年4月4日他亦曾於烏魯木齊市烈士陵園參與清明祭英烈活動。據了解，新疆軍區隸屬陸軍，為副戰區級。目前該軍區政委楊誠中將，也是新疆維吾爾自治區黨委常委。

公開資料顯示，現年57歲的汪海江為四川安岳人，曾任解放軍第61師師長；2013年任南疆軍區副司令員；2016年任西藏軍區副司令員，至2019年升任司令員，同年12月晉升中將軍銜。汪在2018年接受軍媒訪問時表示，他是第一批從地方參加高考考入軍校的學員之一，畢業後不久就參加邊境自衞反擊作戰。2017年他在海拔4,000多米的邊防一線連續留守10個月，帶領官兵在山上修建公路。