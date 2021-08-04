污染環境中解開防護服　機場患者染境外Delta變種病毒

湖北武漢、江蘇南京等多地近日出現本土疫情，部分患者證實感染印度Delta變種病毒。上海市政府周三（4日）舉行新聞發布會，指早前確診的機場員工的病毒樣本中，經基因測序證實與境外Delta變種病毒的同源性較高。上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏在會上表示，病毒變異後針對性疫苗亦會隨之研發。

上海日前新增1宗本土確診病例，患者在浦東機場貨運區工作。市衞健委主任鄔京雷表示，患者發病前14日無接觸過外省市相關病例，亦無接觸過無症狀感染者，無到過國內中高風險地區，亦無進口冷鏈物流接觸史。惟他曾於上月22至23日在污染環境中解開防護服。

專家分析，該患者的病毒基因序列與內地早前發現的本土病例無關，其感染來源是因暴露於由境外輸入病毒污染的環境引發感染。目前當局已排查67名密切接觸者及377名次密切接觸者，並採集585個環境樣本，核酸檢測結果均顯示未感染。

張文宏表示，內地多地出現本土疫情，輸入源頭呈現多樣性，顯示存在輸入風險；並提醒民眾若出現發燒等症狀，需及時求醫，不能只是忍耐或自行服藥，「每早一個小時、早一天發現症狀，對於我們來說有巨大的作用」。