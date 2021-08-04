減少疫情傳播　移民局暫停簽發出入境證件

內地新冠疫情持續惡化，江蘇南京的傳播鏈已傳至多個省市。國務院聯防聯控機制周三（4日）在北京舉行新聞發布會，進一步宣布加強疫情防控措施。其中，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，為減少非必要的流動，宣布對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。

國家衞健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情輸入風險加大，多地機場、口岸、定點醫院近期陸續出現境外輸入關聯病例，造成一定範圍擴散。至周三上午9時，全國已有17個省份出現本土確診及無症狀感染個案，共144個中高風險地區，是常態化防控以來最多。交通運輸部運輸司副司長李華強在會上通報，為減低傳播鏈進一步在國內惡化，宣布將暫停中高風險地區所在城市的跨城巴士、的士、順風車業務；對於途經有關地區的巴士和軌道交通線路，實施跨站運行。

針對境外疫情反彈明顯，劉海濤直言目前「外防輸入」面臨嚴峻形勢，當局將強化口岸邊境出入境管理，嚴防疫情輸入。對申請赴境外留學、就業、商務等確有需求的人員，將及時受理審核及簽發出入境證件。但在空港、海港、陸地口岸方面，將對境外航班實施專區查驗，嚴格入境人員出入境檢查，嚴密進出口岸管理區人員的查驗管理。同時，會加強打擊組織偷私渡違法犯罪活動，嚴懲偷渡引帶人員，防止疫情由非法入境人員輸入境內。

由於此輪疫情最先在南京祿口國際機場發生，接收入境人員的機場將如何完善防控措施備受關注。中國民航局飛行標準司副司長韓光祖表示，此次祿口機場出現聚集性疫情具有多方面原因，包括防控制度落實不到位，長時間平穩運行使機場人員鬆懈等，加上印度Delta變種病毒快速傳播的特點，導致疫情進一步擴散。他強調，要堅決落實國際、國內的航班服務保障人員不得混流的規定和要求，全面升級航班和機場運行疫情防控措施。

在鐵路方面，中國國家鐵路集團有限公司表示，針對近期疫情防控嚴峻形勢，會認真貫徹落實中央的決策，果斷採取應對措施，防止疫情通過鐵路傳播，全力維護廣大旅客和鐵路職工健康安全，包括暫停發售南京、揚州，河南鄭州、張家界等23個中高風險地區進北京列車車票。同時引導旅客減少流動，以中高風險地區為重點，減少始發或途經列車。