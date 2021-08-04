夢龍雪糕被揭內地產品含奶量低　成分與歐洲版有異

內媒周三（4日）報道指，歐洲雪糕品牌夢龍（Magnum）在內地出售的雪糕被指大量使用植物油，只有小量奶粉成分，有網民質疑產品只能稱為「植脂型冰淇淋」，更與歐洲出售成分主要為牛奶的配方有異，引起熱議。

一名網民在上月底發文指,內地有售的夢龍雪糕主要成分為飲用水、糖及植物油，而乳粉含量僅3.7%，更指歐洲生產的同類產品主要原料為牛奶，批評夢龍雪糕成分不同，是「打着高端的旗號，用着低質的原料，賣不合理的價格」。夢龍周日（1日）發文回應，指產品符品國家對「組合型植脂冰淇淋」的定義，但貼文隨後被刪除。內媒其後聯絡夢龍的客戶服務，對方稱使用的為椰子油而非植物油，但同時承認旗下沒有乳製品含量特別高的產品。

揭發的網民表示，自己食用內地版的雪糕時，覺得與在國外嘗到的味道有分別，始留意產品配方遂發現此問題。華東理工大學食品藥品監管研究中心副主任劉少偉指，內地的夢龍雪糕與外國的全乳脂型雪糕並非同類產品，不能簡單地以雙重標準去定義夢龍的行為，又指各地的市場及民眾口味各異，可能因而導致配料及價格不同的情況。