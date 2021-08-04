網民捐款助張家界市　備註「江蘇普通百姓的歉意」惹議

江蘇南京市新冠疫情早前蔓延至湖南張家界市，導致該市「封城」。張家界市慈善總會周三（4日）公布該會近期接收的疫情防控捐款帳目細節，其中一名網民捐款200元人民幣（約240港元），並備註「江蘇普通百姓的歉意」，引起輿論關注。

張家界市以旅遊為支柱產業，旅遊收入佔GDP超過70%，每3人中竟有1人從事旅遊相關行業；受疫情影響，該市去年旅遊總收入同比下降31.5%，近日更全部封城，令經濟陷入癱瘓。張家界市慈善總會指，該市疫情防控指揮部發布《關於張家界市接受疫情防控款物捐贈的公告》以來，社會各界積極捐款響應，該會將按期發布捐贈公告，接受社會監督，並承諾捐贈資金全部由市疫情防控指揮部調配使用。

惟該項備註「江蘇普通百姓的歉意」的捐款，引起網民熱烈討論。有網民稱，「這個真的跟江蘇人民沒有關係，我們湖南人民都是通情達理的人」、「不需要道歉啊」、「這跟江蘇老百姓還真沒一毛錢關係，跪下道歉的應該是某市的那些官僚」。另有網民質疑︰「不一定是江蘇網友，有可能有心人反串的，意圖在中國製造地域矛盾、造成分化撕裂。」