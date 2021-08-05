台混凝土廠鐵皮屋倒塌　揚煤灰違空氣污染法

台灣苗栗縣三義鄉一間混凝土工廠周二（3日）發生鐵皮屋倒塌事故，涉事鐵皮屋用作儲存煤灰，事發後現場揚起大量煤灰，令周邊道路及溝渠變成灰濛濛一片，猶如發生爆炸事故一樣。事件未造成人命傷亡，縣政府環保局人員表示，已依法開出告票，廠方也允諾負責後續復原。

混凝土廠位於苗栗縣三義鄉鯉魚潭村。當日下午2時許，廠內用作儲存煤灰的鐵皮屋頂突然倒塌並發出巨大聲響。附近居民還以為發生爆炸，紛紛跑到戶外查看，卻發現四周一片灰色。另現場有貨櫃東倒西歪散落一地，猶如災難片場景。

經了解，發生倒塌的煤灰儲存區，面積約6,000平方米，以低強度混凝土建造，以貨櫃當做牆身，屋頂搭上鐵皮。據工廠初步研判，由於連日下雨，鐵皮屋頂的支柱強度不足，而掉下的屋頂又壓倒下方的貨櫃，因而揚起大量煤灰揚。

苗栗縣環保局接報後派員到場查看後表示，因大量的煤灰飛揚四散，造成周邊環境受到嚴重污染，將依違反廢棄物清除法和空氣污染防制法，對工廠分別罰款最高300萬和500萬元新台幣（約85萬和142萬港元）。