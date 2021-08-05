深圳女客人試身疑遭攝錄　警方介入調查

廣東省深圳市民張小姐（化名）近日在南山區某百貨公司服裝專門店試身時，驚見試身室安裝了攝像鏡頭，擔心個人私隱被侵犯。服裝店職員事後稱，攝像畫面由總部監管，門店職員無法查看。而涉事服裝品牌營銷部職員回應媒體查詢時表示，此事警方已介入調查，不便透露細節。

張小姐近日向媒體稱，她於上周六（7月31日）前往南山區茂業百貨4樓的歌莉婭服裝店試穿衣服後，抬頭發現試身室上方裝有2個攝像鏡頭。張小姐稱：「因為它（鏡頭）是360度轉的，我不知道它對着哪裏。」她隨後向店員要求查看錄像，發現其中一個鏡頭那段時間沒有對着試身室拍攝，另一個攝像頭則因儲存卡問題，「有拍攝功能、但是沒有存錄功能」。

至周二（8月3日）上午，內媒記者前往涉事服務店採訪，發現店內共有4個試身室，記者進入張小姐當日被拍攝的試身室後發現，該試身室上方沒有遮擋，而在樓層天花板上有釘子被拆除的痕迹，疑為安裝攝像鏡頭的位置。店內一名蘇姓負責人表示，的確有客人投訴試身室上方裝有攝像鏡頭，事件正在處理中，警方前一日也到場取證。被問攝像鏡頭是由門店還是商場設計，該負責人則表示警方已經介入，「不方便透露」。

記者其後再聯絡歌莉婭品牌部門工作人員劉女士，對方稱事後已跟客戶溝通並進行整改。對於試身室未封頂以及攝像鏡頭安裝位置的問題，劉女士同樣表示「不方便說」，又指不封頂是基於消防安全理由，目前已將設計圖、文件以及過去的錄像資料交給警方調查。