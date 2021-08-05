農藥廠舊址樓盤土壤污染嚴重　過千戶業主解約

重慶沙坪壩區一個原址為農藥廠的住宅樓盤，在樓寓興建工程期間多次出現異味及土壤污染等問題，令預先購入單位的業主遲遲未能收樓。內媒周三（8月4日）報道指，其中一名業主透露該樓盤接近1,300戶業主當中，已有1,146戶辦理解約退款；重慶市生態環境局在農藥廠撤走後，曾評估認為當地的污染治理達到修復目標，但在近月以污染問題未解決為由，叫停發展商交樓。

位於沙坪壩區井口的「嘉閱濱江」原址為建於1952年的重慶農藥廠，其後改稱重慶農藥公司，該廠1964年在廠區3公里外，建設廢棄農藥填埋場，曾處理超過400噸廢棄農藥，當中包括用於殺蟲的六氯環己烷等化學物。農藥廠在2009年搬遷後，該處被發現有大量污染問題，引起當地市民關注。環境部門於2012年批准修復原址的污染地，工程歷時逾3年，共清理16.9萬噸污染土壤，交由市內兩間水泥廠處理；當局再於2018年評定原址的污染修復情況達標。

完成清理的8.8萬平方米地皮在2019年年初，被兩間房企以約10.9億元（人民幣，下同，約13.1億港元）投得，並計劃開發成房地產項目「嘉閱濱江」。但同年3月，部分工地滲出異味，重慶農藥公司在前年12月及去年7月公開招標治理原址異味土壤，分別處置4.35萬噸及13.95萬噸，工程合共花費逾8,700萬元（約1億港元），超過遷出後首次治理的污染土壤數量。

購買該樓盤單位的王女士表示，中介在購樓時未有明確告知該區曾為農藥廠，又在去年年底以疫情致異味土壤未能如期清運為由，暫緩交樓，令王女士及其他業主擔憂多時。直到今年3月接獲交付通知書後，數天後又被環境部門叫停。重慶市生態環境局6月書面通知業主指，該區的土壤、地下水及空氣污染超標，更有部分污染物超出人體可接受水平；開發商再於7月初，與業主協議解除及退款賠償，截至上周六（7月31日）僅餘150戶未辦理解約退款。