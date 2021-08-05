內地增85宗確診　本土疫情擴散7省

國家衞健委周四（5日）通報稱，內地前一日新增85宗新冠肺炎確診，其中境外輸入23宗和本土病例62宗，無新增死亡病例，目前累計確診93,374宗，其中4,636人死亡。北京市周三（4日）新增3宗確診，北京六大火車站周四凌晨零時開始，只容許持綠色健康碼民眾進站，乘火車抵京前，車站和列車上亦會查驗旅客健康碼。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為上海9宗、雲南8宗、福建3宗、廣東2宗、山東1宗。本土確診分別為江蘇40宗，湖南9宗，北京、山東、河南和雲南各3宗，湖北1宗。另新增54名無症狀感染者，其中32人為本土染疫，河南佔22宗，其餘來自湖南、山東和重慶。

湖北的個案來自荊門市，患者已轉至定點醫療機構救治。武漢市防疫部門周三發通告，要求曾在上月28日至周一（2日）到過中建三局武漢經開區沌口六村項目工地或與該工地員工有接觸，或接收到相關短訊的民眾，需在周四前到所在社區或部門上報，配合防疫工作。

另北京的個案中有2人是確診者的親屬，其中1人上月曾前往張家界旅遊，30日返回北京，先後接受3次檢測，至周三才確診。市衞健委要求來京、返京民眾，到埗後要及時主動向社區及單位報告旅行史，做好自我健康監測，配合做好防控工作，切實做到非必須不出境、非必要不出京