內地新冠疫情散發　全省加強排查違法醫療器械

廣東省藥品監管局醫療器械監管處周三（4日）舉行新聞發布會表示，針對在新冠疫情期間頻頻出現防控用醫療器械違法犯罪問題，該局已與省公安廳在全省範圍展開「聯合打擊涉及疫情防控用醫療器械違法犯罪專項行動」，打擊製售假冒偽劣、生產銷售未取得醫療器械註冊證的防控醫療器械犯罪活動，當中有企業被責令停業及罰款

處長張鋒表示，截至今年6月30日，全省共查辦551宗醫療器械案件，來源主要為投訴舉報、日常監管和專項檢查以及監督抽檢三大部分，總貨值金額逾1,406.9萬元（人民幣，下同，約1,688.3萬港元），罰款金額超過2,155.7萬元（約2,586.8萬港元），當中2家企業因無證經營被取締，責令1家經營企業停產停業。

他續指，廣東省是醫療器械大省，相關研製、生產、經營等位居全國前列，近年更通過中央支持打造成醫療器械產業基地。不過，隨近期內地多地發現疫情散發病例，省藥品監管部門加強對疫情防控醫療器械監管，包括新冠病毒檢測試劑、呼吸機、醫用防護服等疫情防控醫療器械，並逐步發現上述問題。