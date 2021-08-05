布小林辭自治區主席　由王莉霞代理

內蒙古自治區官員人事交接持續。該自治區第十三屆人大常務委員會第28次會議周四（5日）決定，接受布小林辭去自治區主席職務的請求。布小林早前傳出在當地人大會議期間暈倒，但官方一直未有公布。同日王莉霞獲任命為內蒙古自治區副主席、代理主席。

布小林於1958年出生，為內蒙古土左旗人，具在職研究生、法學博士學歷。她是全國人大前副委員長布赫的女兒，國家前副主席烏蘭夫上將的孫女。烏蘭夫、布赫均曾擔任內蒙古自治區政府主席，前者更是首任主席。

布小林曾長期在自治區政府法制部門工作，2003年擔任自治區政府副秘書長，政府調研室（參事室）主任，一年後轉任阿拉善盟盟委副書記、盟長，後任盟委書記。2008年，布小林升任自治區副主席；2014年任自治區黨委常委、統戰部長，2年後出任自治區政府代主席，後當選主席。

王莉霞現年57歲，於遼寧出生，為蒙古族。她於遼寧大學經濟管理學院計劃統計系畢業，在西安統計學院經濟統計系工作了15年，期間獲得碩士和博士學位。2000年，王出任陝西省統計局副局長，5年後升任局長；2013年，她以49歲之齡擔任陝西省副省長，晉升副部級。2016年，王跨省調任內蒙古自治區黨委常委、統戰部長。2019年，王莉霞任呼和浩特市委書記。周一（2日）王莉霞以內蒙古自治區黨委副書記、政府黨組書記的身份首次亮相自治區政府黨組會議。此前，上述職務均由布小林擔任。