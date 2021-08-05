颱風盧碧汕頭沿海登陸　4000多艘漁船提早回港

今年第9號颱風「盧碧」於周四（5日）上午11時20分在廣東省汕頭市南澳縣沿海登陸，預料盧碧登陸後強度逐漸減弱，但將持續為廣東、福建、台灣以至浙江帶來大雨。隨着盧碧接近，福建周三（4日）將防颱風應急響應提升至三級，截止當日傍晚6時，該省漳州市詔安縣近4,000艘漁船全部回港避風，350多人撤離上岸。

盧碧從形成到登陸僅用了27小時，大陸天氣網氣象分析師張娟表示，除因為盧碧離岸較近形成，又因其整體強度較弱，所以低層受到引導氣流的作用相對明顯，致其路徑更容易向北偏轉登陸。由於盧碧結構不對稱，雲系主要在環流南側，上岸後會把雲系拖上岸，且滯留時間較長，本體降雨和季風降雨疊加，將造成持續強降雨。

大陸中央氣象台預計，盧碧未來3日將為江南、華南部分地區帶來大到暴雨，其中浙江、福建、廣東、廣西局部地區或有特大暴雨。預計周四下午2時至周五（6日）下午2時，南海大部分地區、巴士海峽、台灣海峽、台灣以東海面、廣東中東部沿海和福建沿海將有大風。氣象台提醒上述地區民眾需防範強降雨可能引發的城鄉積澇、洪水、山泥傾瀉等災害。

受盧碧外圍環流影響，台灣高雄市周四上午多處水浸，前鎮區擴建路近國華一街積水30厘米，仁武區鳳仁路與澄觀路交界積水亦達28厘米。有電單車上午駛經中華五路附近，因大樹倒塌致司機倒地擦傷。在台東、綠島、蘭嶼，海面出現4米高巨浪，岸邊也開始湧現長浪。由於海面風浪逐漸增強，台交通部航港局周四宣布5條航線、40航次停航，包括基隆至馬祖、高雄至馬公、東港至小琉球、鹽埔至小琉球以及富岡來往綠島。