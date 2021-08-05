台新增6宗本土確診　二級警戒料下周持續

台灣周四（5日）新增11宗新冠肺炎確診病例，其中本土6宗，5宗境外輸入；同日無新增死亡病例。中央流行疫情指揮中心確定，下周二（10日）起台灣將維持在二級疫情警戒。另外，台北市正研究及擬訂茶室等場所的復業規範。

指揮中心表示，新增本土病例分別為4男、2女，年齡介乎20多至60多歲，患者分布以新北市4宗最多，其次為台北市及桃園市各1宗。至今全台累計15,753人確診，當中791人病亡。

指揮官陳時中表示，在疫情穩定的前提下，下周二計劃將維持第二級警戒，暫無升、降級的準備。不過針對已開放或未開放的行業，以及解封指引當中有問題的部分，政府部門將會再作檢討，在既有的框架內作出適當微調。

隨着疫情放緩，台北及新北於本月3日起恢復餐飲堂食，惟茶室仍尚未批准復業。台北市府表示，現正研究及擬訂茶室開放規範，若疫情持續趨向穩定，且茶室業者申請復業獲准的話，最快在今年9月就可以重新開放營業。副市長蔡炳坤指出，市長柯文哲十分重視萬華茶室的輔導與管理，市府將用嚴謹、謙卑的態度處理茶室開放工作。據了解，茶室在當地被歸類為娛樂場所，而陳時中周四在記者會表示，娛樂場所目前不在開放之列，市府有甚麼想法可以提出討論。