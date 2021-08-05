鄭州雨災後爆新冠疫情　大廈封鎖住戶斷糧拍片求救

鄭州海豫花園住戶稱大廈被封致斷糧，於是拍片求救。

河南鄭州繼早前暴雨致災，近日又爆出新一輪本地新冠肺炎疫情。當地自上月30日發現首宗無症狀感染病例，截至周三（8月4日）下午6時，累計已逾百人確診或感染。當地近日對多區實施封閉式管理，而周二（8月3日）網上傳出有市民所居住的大廈被鎖，外賣快遞無法送達，住戶快要斷糧，於是拍片求救，高呼「救命」。

事發地點位於鄭州市長江路海豫花園3號樓，內媒周三前往採訪，一名女住戶稱大廈於上周六（7月31日）通報出現1宗確診病例後便被封，惟居民直至周一（8月2日）才進行第一次核酸檢測。一名男住戶質疑，物業公司承諾消毒大廈，卻沒公布詳細安排。另有住戶表示網上購物有困難，希望小區協助統一採購。

針對上述問題，鄭州市長江路街道辦工作人員回覆稱，部分問題沒能力處理，例如大廈消毒，以及物資採購及配送，已匯報給疾控中心盡快安排和提供支援。至於核酸檢測問題，該工作人員表示，「如果120的車（醫療車）沒有進小區樓下拉人，說明大家第一次檢測結果都是安全」。

河南衞健委周四通報，鄭州前一日新增3宗確診和21宗無症狀感染病例，該市即日起展開第二輪全民核酸檢測，預料周五下午完成採樣。為有效阻斷疫情傳播，該市決定擴大封控範圍，將新鄭市部分小區調整為封控區，區內居民只進不出。另鄭州市第六人民醫院1名染疫護士於7月20日曾參加婚禮。據該婚禮的新人稱，當天現場有多達800人，他們正協助疾控人員找出與護士有密切接觸的賓客。