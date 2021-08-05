鄭州醫院疫情屬院內感染　與南京個案無關聯

印度Delta新冠變種病毒肆虐，國內至少15省市爆發相關疫情。國務院聯防聯控機制周四（5日）在北京召開新聞發布會公布最新防控情況，其中國家衞健委表示，河南鄭州疫情經調查後，證實是醫院群聚感染事件，與江蘇南京的感染沒有關聯。另強調，現有新冠疫苗仍有良好的預防和保護作用，可減少Delta感染者的傳播力。

國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，調查結果認為，鄭州市第六人民醫院爆發的疫情是一宗醫院感染事件，通過基因測序，對確診感染的患者致病毒株進行基因測序分析後，發現與定點醫院收治的一名境外輸入感染患者的基因測序高度同源，同時亦是Delta變種病毒，醫院的感染源與南京沒有關聯。

郭燕紅續指，這宗醫院感染暴露出3方面問題，包括當地衞健行政部門和相關醫療機構對疫情防控的形勢認識不到位；監管工作不到位；醫療機構相關院感防控的規章制度落實不到位。當局目前正在全國開展院感防控專項排查行動，全面深入排查院感工作中存在的風險和短板漏洞，堅決防止因為院感防控不力造成的疫情傳播。

另外，北京市政府同日宣布加強地方管控，對有病例發生地區的所在地全域進京人員，按要求進行核酸檢測並實施14天健康監測。中、高風險地區已進京人員，一律實施「14+7」的14天集中觀察和7天健康監測，期間應嚴格遵守集中觀察點的各項管理規定，凡違反規定擅自外出者，一律轉至集中觀察點進行集中觀察，引起疫情傳播或者造成傳播風險者，要依法追究法律責任。