懷疑女同鄉作弄　台非法外勞刺死對方

台灣南投縣一名印尼籍男性非法外勞阿安，在仁愛鄉一間番茄農場工作，他周三（4日）上午因懷疑女同鄉阿莉未如實轉達工作情況，令他被老闆責罵，竟持鎅刀刺死對方。警方周四（5日）逮捕阿安，依殺人罪移送南投地檢署，檢方向地院聲請羈押獲准。

仁愛鄉南豐村番茄園的劉姓負責人周三下午3時報案指，印尼籍女外勞阿莉遭人刺傷，右側鎖骨、右側臉頰、左胸及左腹部受傷。經送往台中榮總埔里分院急救，最後仍因傷重不治死亡。警方鎖定阿安嫌疑重大，遂冒雨連夜搜山，於周四凌晨零時20分將阿安緝捕到案。

阿安供稱，他剛來工作的時候不會講中文，必須依靠死者翻譯，但形容阿莉經常沒有說清楚老闆的意思，害他工作上常常出錯；案發前一天晚上，老闆交代阿莉轉達有關他的工作項目，阿莉再次未誠實告知他，結果害他做錯又被老闆罵。

阿安續指，周三一早他找阿莉理論，兩人口角，阿莉用「像條狗」等污辱性言語嘲諷他，新仇舊恨讓他一時情緒失控，拿着手中的鎅刀刺向阿莉隨即逃逸，犯後為湮滅證據，將犯案鎅刀丟棄在逃逸時經過的溪流中。無親無故的他無處可去，只能躲在山區。