運沙船撞毀黃埔江碼頭　渡輪航線停駛

內地一艘運沙船由福建漳州駛至上海，周四（5日）下午1時46分航行至黃浦江董家碼頭時，撞上塘橋渡輪站旁的浦東濱江岸邊。事發船隻和岸上均無人受傷，工作人員在現場進行維修，事件造成塘董線停航。

涉事的運沙船「振遠順」號右舷船艙凹陷破損，被撞的塘橋渡輪站通道變形，碼頭前排部分局部受損，濱江海岸有10米範圍受損。船隻無洩漏，受撞船影響，渡輪塘董線周四下午1時50分起暫停營運。

附近執勤的保安憶述，事發時聽到一聲比雷更大聲的巨響，見到一艘船撞至塘橋登船碼頭。他指事發後1個小時左右，船就被開走。上海海事局指揮中心接報後，黃埔海事局派出3艘巡邏艇到現場疏導水上交通，2艘拖船趕往現場救援。

據船方表示，此次事故是因全船失電，致使船舶失控，繼而擦碰浦東的濱江岸線。黃浦海事局指揮中心主任孟蕾介紹，全船失電會導致機器無法操作、船舶失控，在一定餘速下會繼續向前而擠壓到濱江岸線。失控前，貨船航速並沒有超速。目前，事發船隻已獲得控制，濱江海岸線被撞毀的防護欄已設置警戒線，防止人員靠近。事故原因仍然調查中。