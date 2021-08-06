許昌現鄭州醫院關聯病例　全市封閉管理限制出入

河南鄭州市第六人民醫院（下稱六院）日前爆發院內感染，多名醫護及曾到訪的民眾確診新冠肺炎。鄰近的許昌市周四（5日）通報一宗確診個案，患者上月曾在六院留醫；許昌市晚上宣布，要求市內所有人員非必要不得離開該市，社區均要限制進出。當局宣布封城後，市面隨即出現搶購潮，網傳不少相片顯示，大批市民前往超市搶購食物。

許昌市周四通報指出，當地部門在排查六院返市的人員中，發現一名受感染的患者，經專家會診確認為確診病例。30歲孔姓患者上月14日至22日期間在六院留醫，出院後自駕返許，並於當日與朋友一同在餐廳打邊爐，兩日後他再次回到六院辦理出院手續。他在確診前曾前往許昌綜合醫院發燒門診檢測，但未有發現染疫。

至周四晚上，許昌市進一步加強疫情防控工作，所有社區（村）需設立哨點，對所有進入人員測量體溫、查驗健康碼，市民除就醫外非必要不得外出。每戶每天指派一人外出購買生活必須品，因工作需要外出者必須提供公司證明，速遞、送餐、送水等人員均不得進入小區。同時，所有人員非必要不得離開許昌市，確需外出者要主動向單位報備，憑48小時內有效的核酸檢測證明通行。

另外，全市巴士、的士、網約車、客運班線暫停營運。所有餐飲服務單位暫停堂食，大型商場、政務服務大廳、景區景點、戲院等人員密集場所暫停營業。商超、便利店則正常營業；老人院、監獄、建築工地等實行封閉式管理。通報又要求，所有至上月6日以來，曾去過雲南瑞麗市，江蘇南京市、揚州市，河南鄭州市、張家界市等中高風險區所在城市的人員，需主動向有關單位申報。