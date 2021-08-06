海口機場現確診病例　旅客今起須持檢測證明通行

繼江蘇南京祿口國際機場出現印度Delta新冠變種病毒個案後，上海、福建廈門等地陸續發現相關本土病例。海南省海口市亦於周四（5日）通報，海口美蘭國際機場一名貨運公司搬運工確診，並宣布自周五（6日）起，所有旅客需出示健康碼及檢驗證明，才可進入機場。今次是自南京祿口國際機場以來，國內再有機場發現疫情。

海口市政府通報，當局在周四凌晨發現林姓患者初步確診，後者轉入定點醫院隔離診療後，經省疫情防控指揮部確認為確診病例。海口市隨即啟動應急預案進行流行病學調查，林男自上月28日起，除了在機場國際貨運站工作外，足迹亦包括餐廳、稅務局、超市、菜市場等，直至本月3日下午才因身體不適到住家附近診所就診。

至周四深夜，海口美蘭國際機場宣布，自周五早上6時起所有進入機場航站樓的旅客，均須出示「海南健康碼」或「國家一體化政務服務平台防疫健康信息碼」綠碼，以及48小時內有效的核酸檢驗無感染證明，未能提供者將無法進入航站樓等區域。市疫情防控指揮部亦安排機場進行全員核酸檢測，有關部門在附近的足球場設置100個臨時採樣點，預料涉名約8,000多名工作人員。