國內多地高溫破紀錄　農業農村部發水稻熱害預警

內地南方多地本月初迎來高溫天氣。據農業農村部周四（5日）與中國氣象局聯合發布水稻高溫熱害預報預警訊息，指專家建議，四川、重慶、湖北、湖南、貴州、廣西等地可採用灌深水或噴施植物調節劑等措施，減輕高溫對水稻等農作物的影響。

據統計，周二（3日）在四川、貴州、湖南等地，有14個國家氣象站的氣溫達到建站以來歷史新高，其中四川瀘縣達41.9℃、貴州從江39.5℃、湖南通道38.1℃。從氣溫所見，多地已達35℃以上，但地面可感受的溫度更高達50℃。

當前江南、江漢等地單季稻正值孕穗抽穗期，西南地區正值抽穗揚花期、局部地區已經灌漿（即從稻穗開花後到穀粒成熟的時期），高溫天氣可能導致部分單季稻遭受輕至中度高溫熱害。此外，高溫天氣對晚稻秧苗生長和移栽返青、蔬菜、經濟林果等生長發育也不利。

中央氣象台預計，從現在至本月12日，江南西部、華南西部、江漢東部和南部等地還將有3至6日最高氣溫逾35℃以上，部分地區更可達37℃至39℃。四川盆地高溫天氣將維持約2日。此前，農業農村部、水利部、應急管理部及中國氣象局，聯合召開全國農業防災減災工作推進視像會議，進一步完善部門訊息共享機制，加強溝通會商，做好災害監測預警。