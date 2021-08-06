揭依蘭隕石坑成因　近10萬年最大型星球撞擊所致

中國科學院廣州地球化學研究所與奧地利維也納大學的科學家，日前在國際期刊《隕石學與行星科學》上發表題為《中國依蘭隕石坑：撞擊起源的證據》的研究成果，內容是有關依蘭隕石坑的發現及其主要地質特徵、撞擊證據和形成歷史。研究指，造成該隕石坑的星球碰撞事件，是地球近10萬年來發生的最大規模。

依蘭隕石坑位於中國黑龍江省哈爾濱市依蘭縣境內，是一座月牙形環形山。這個碗形隕石撞擊坑坐落在花崗岩體上，直徑1,850米，坑緣高出地表150米。隕石坑的大部分坑緣保存狀態良好，但佔總長度約三分之一的南部坑緣缺失。目前地球上已發現不少隕石坑，但在中國境內僅發現兩個，在依蘭隕石坑之前，中國首個發現的隕石坑是位於遼寧鞍山市岫岩縣。

中國科學院廣州地球化學研究所研究員陳鳴表示，導致該隕石坑形成的星球撞擊事件發生在約4.9萬年前。基於對現有隕石坑資料的分析，該隕石坑的形成與一顆直徑約100米的小行星超高速撞擊地球表面有關。該次碰撞釋放出的能量超過1,000萬噸三硝基甲苯（TNT）炸藥的爆炸當量，撞擊引起的衝擊波將地面以下體積超過4億立方米的花崗岩體，瞬間撕裂成碎片並挖掘出一個巨大的碗形凹坑，形成的隕石坑真實深度與直徑的比值達到地球同類型隕石坑之最。

陳鳴表示，這次撞擊事件發生在舊石器時代中期末段，這個時期黑龍江中南部地區草原茂盛、森林密布、動物繁盛。該區域當時已有人類活動的蹤迹，猛獁象（即長毛象）和披毛犀（即長毛犀牛）動物群是當時活躍的哺乳動物群，而該次星球撞擊引發的巨大爆炸，導致隕石坑及周邊數十公里範圍內的生態環境災難。