內地昨增124宗確診　揚州棋牌室群聚感染擴大

內地疫情反覆。國家衞健委周五（6日）公布前一日新增124宗新冠肺炎確診病例，其中本地病例80宗，單是江蘇便佔61宗。該省揚州市近日爆發棋牌室群聚疫情，有內媒統計，截至周四（5日），該市確診病例中，至少83人曾去過10家棋牌室。

過去一日除江蘇外，湖南報告9宗本地病例，湖北6宗，內蒙古、河南、海南和雲南亦各有1宗；同日新增44宗境外輸入病例，分別為廣東13宗，雲南10宗，上海和山東各8宗，四川、陝西各2宗，天津1宗。另新增58宗無症狀感染病例，本地37宗，其餘21宗為境外輸入。至今內地累計93,498人確診，當中4,636人病亡。

據內媒統計，截至周四凌晨，南京祿口機場疫情傳播鏈感染者共達560人，涉及11個省市及澳門。揚州因64歲毛姓婦女瞞報有南京旅居史引發當地棋牌室疫情感染；內媒稱，在當地83宗去過棋牌室的病例中，年齡在60歲或以上的有74人，其中40人更達70歲或以上。對於人口老齡化趨勢明顯的揚州而言，這次病例分布也反映出人口年齡特徵。

江蘇省衞健委副主任周明浩周二部制（3日）曾稱，因為這次病例涉及老年人比較多，對於醫療救治也提出了很大挑戰。對於老年患者，有關部門強調開展個性化治療，採取一切手段防止病由輕轉重，再轉危。