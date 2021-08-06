豪車停酒店4年未開走　女車主竟稱不察覺

內地一名女車主4年前駕車到四川成都餐聚，把豪華座駕停泊在當地一間酒店停車場內，卻未駕車離開。到今年7月，車主獲酒店通知多年來的停車費共約5萬元（人民幣，下同，約6.1萬港元），引來網民熱議。

內媒周四（5日）報道，該車主當日因酒醉，朋友卻不知道她是開車赴會，於是把她送回家中。女車主後來因為生意繁忙，加上名下亦不止一輛車，竟一直忘記車輛停泊在酒店。酒店表示，開始時以為車主是長住的客人，後來才發現車輛一直沒有開動。雖沒有查找車主去向，但店方仍經常為車輛清潔打理。

直至上月，酒店因裝修事宜需要移動車輛，卻苦尋不到車主，才向轄區的芳草街派出所警方求助，幾經輾轉終於找到該名女車主。她其後派人前往將車取回，得悉酒店要求收取巨額停車費用。在警方的調解下，女車主最後向酒店支付了6,000元（約7,300港元）取回車輛。酒店事後亦向警方送贈錦旗表示謝意。

網民對此事紛表詫異，直呼有錢人的世界太難懂，「其實就是太有錢，車太多，才會忘了」、「不想努力了，求把這個富婆介紹給我，讓我好好認識」。