上海禁中小學聯考　小學期末不再考英語

中央辦公廳、國務院辦公廳早前推出教育「雙減政策」後，上海市教委周二（3日）發布通知，要求中小學減輕學生課業負擔，嚴禁學校組織中小學生參加任何形式、任何範圍的聯考或月考；小學階段不進行期中考試或考查，並取消期中考試，期末不考英語。

內媒周五（6日）報道，上海市教委發布《關於印發上海市中小學2021學年度課程計劃及其說明的通知》，對中小學課程與考試等方面作出規劃要求。當中嚴禁對小學1至3年級進行全學區、全區範圍的任何形式學科統考統測，嚴禁對4至8年級進行全區範圍的學科統考統測，亦禁止學校組織中小學生參加任何形式、任何範圍的聯考或月考。學校內部的過程管理考試應按照市教委頒發的中小學課程計劃規定實施，並由所屬區嚴格規範和指導。

市教委有關文件亦要求，小學生學業評價嚴格實行等第制，小學階段不進行期中考試或考查；小學1及2年級可進行期末考查，3、4及5年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其他學科只進行考查，形式可靈活多樣，但要嚴格執行等第制。初中除語文、數學、外語學科可舉行期中、期末考試外，其他學科只進行期末考試或考查；道德與法治、歷史、地理科採用開卷形式考查，物理、化學、生命科學科應加強動手實驗能力考查；信息科技、勞動技術、體育與健身、藝術、音樂、美術科只進行操作、應用和實踐考查。

當局又要求學校大力開展「溫馨教室」建設，促進中小學生身心健康發展；並積極探索實踐教學和學生參加義工服務、公益勞動等社會實踐工作的有效機制。各中小學要確保高中生每學年不少於30天、初中生每學年不少於20天、小學生每學年不少於10天的社會實踐活動時間，學校亦要保證學生每天有1小時的校園體育活動等。