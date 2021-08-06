解放軍今起南海大演習　美軍機偵測船現蹤

海南海事局日前宣布，解放軍自周五（6日）起一連5日，在南海部分海域進行軍事演習。越南有軍事記者指，這次演習範圍達到10萬平方公里，範圍之大史無前例。美國海軍偵測船勝利號正在海南省亞龍灣附近，與上述軍演的禁航區重疊，情況惹人關注。北京大學「南海戰略態勢感知計劃」社交網消息指，美國空軍RC135S「眼鏡蛇球」偵察機周五上午已由日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，經巴士海峽進入南海展開偵察活動。

台媒周四（5日）引述台軍前海軍新江艦長呂禮詩Facebook貼文稱，「解放軍南海軍演不是新聞，航行警告劃設的海域中有開着AIS（船舶自動識別系統）航行的美艦，而且是專門遠距偵潛的海洋監視船，這就是新聞了」。呂表示，目前未知美方偵測船的出現是否美軍「2021大規模全球演習」的一部分，但在美日英澳等國的軍艦集結東亞、解放軍亦在南海軍演之際，擔心可能出現如早年大陸民用船隻與美軍潛艇監測船無瑕號對峙的情景。

另有台媒報道，近年解放軍進行大範圍海域演習通常與導彈測試有關；如去年8月對南海大範圍海域發出航警期間，美國軍事觀察媒體便報道解放軍自青海向南海試射東風26中程反艦彈道導彈。內地官媒周四引述專家稱，在大範圍演習區域不可能進行火炮或魚雷射擊演習，一定是進行中遠程導彈射擊，包括水面艦艇上除艦載巡航導彈之外的各型導彈，以及火箭軍的遠程導彈。其次，在如此大的區域進行演習，參加的兵種會比較多，不會是單一的導彈射擊，還可能涉及艦艇、潛艇、戰機等多類型武器。

報道又稱，英國航母伊利沙伯女王號早前在南海徘徊期間，衞星圖片也顯示解放軍航空母艦山東號曾出現，反映後者正執行訓練任務。專業人士認為，這意味山東號參加此次大規模演習的機會率很高，將進一步提升其實戰能力。