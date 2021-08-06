美商界促華府撤對華關稅　恢復貿易談判

美國30多個具影響力的商會周四（5日）去信美國財長耶倫及貿易代表戴琪，促請拜登政府重啟與中國的貿易談判及撤銷對中國商品加徵關稅。

美國商會、企業圓桌會議、零售業聯合會、美國農場局聯合會、半導體工業協會等商會聯署，指出北京符合中美首階段貿易協議的重要基準及承諾，包括向美國金融機構盟放市場、減少美國農產品的規管壁壘。信件提到，以工人為中心的貿易政策要考慮中美關稅對美國本土商業的影響，華府應撤銷損害美國利益的關稅。

信中又要求美國貿易代表辦公室（USTR）開始與中國談判首階段協議無涵蓋的議題，包括國家補貼、政府採購、網絡安全和數碼交易。商會強調支持首階段貿易協議和美國持續就經貿問題與中方接觸，同時希望USTR豁免部分關稅，調低整體華貨的關稅稅率。

美媒指，中國官員曾向美國商界領袖表明在華府明確接受首階段協議前，不會在貿易議題有行動，而美方料今年秋季才完成檢視協議執行進度。戴琪周四在西雅圖與西岸6間大企業的高層見面，稱理解他們的訴求，但無交代政策詳情。