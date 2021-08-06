購美40輛自走炮被質疑太貴　台原擬購逾百輛

美國周三（4日）宣布總統拜登任內首宗對台軍售案，將出售40輛M109A6自走榴彈炮及相關設備，總值7.5億美元（約58.5億港元）。台軍方官員周五（6日）透露，上述採購數量並非軍方的本來目標，其新型火炮換裝量原為100多輛，但卻受預算所限。對於外界質疑金額過高，台陸軍司令部指合乎可供售項目的上限。

台媒引述台軍方官員指，40輛M109A6自走榴彈炮相當於重型火炮換裝需求的三分之一，但考慮到防衞預算金額所限，故採取先減量、後補足的階段性採購換裝模式，待今次採購案到一定進度後，可能再提出另一階段的自走炮採購案。官員又指，M109A6是美軍炮兵部隊的現役裝備，部分已換裝為最新型的M109A7，故台軍將在軍售協議上提出保留換購一定數量M109A7型自走炮的空間，以加強台灣聯合反登陸作戰能力。

報道指，台軍政高層前年已敲定向美採購M109A6自走榴彈炮，當時計劃採購100多輛，涉款近300億元新台幣（約84億港元）。但面對中國大陸軍事威脅加劇，美方又接連宣布魚叉岸防巡航導彈系統（HCDS）、M142高機動火箭系統（HIMARS）等其他對台軍售案，令台軍防衞預算負擔急增，故最終改變原來計劃。

對於外界質疑今次軍售案的金額過高，陸軍司令部周五發新聞稿回應指，今次軍售案是依防衞作戰需求及考慮整體防衞資源向美方提出，獲得後可提升地面部隊應變及火力支援效能，涉及的7.5億美元為全案可供售項目上限額度。軍方將繼續綜合考慮，在符合戰力需求及法定預算內選擇最適合方案，達成有效增強防衞可恃戰力的目標。