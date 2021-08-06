台今增10宗本土確診　二級警戒延至本月23日

台灣周五（6日）公布新增10宗新冠肺炎本土確診、2宗境外輸入病例，另新增3宗死亡個案。全台二級警戒原定於下周一（9日）結束，政府宣布延長至本月23日。當地疫苗短缺，但由民間團體自發採購的德國藥廠BioNTech疫苗，卻遲遲未列入疫苗預約系統選項。在野國民黨估計下周起至下月，台灣恐剩自行生產的高端疫苗可供民眾選擇接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，新增本土病例為5名男性和5名女性，年齡介乎未滿10歲至60多歲，個案分布以新北市4宗為最多，其次為台北市3宗、嘉義縣2宗、彰化縣1宗；其中8宗為已知感染源、1宗源頭不明、1宗尚在調查。台灣累計15,765人染疫，其中794人病歿。指揮中心又指，因近期疫情在可控範圍，也沒有突發事件，因此維持二級警戒。

周五是第4輪台灣民眾接種英國阿斯利康疫苗的最後一天，近兩天單日接種量低於10萬劑。國民黨立法院黨團副書記長萬美玲質疑，台灣原本每天接種數量為20萬人次，但疫苗至周三（4日）為止只剩89萬多劑，政府則放慢速度安排民眾接種，批評當局意圖塑造台灣還有疫苗可打的假象。