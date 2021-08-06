江啟臣獲邀　參加美台國防工業會議

台灣的國民黨周五（6日）交代，主席江啟臣再次獲美台國防工業會議邀請，10月將率領退役軍事將領、前外交官員、專家學者組成的小型代表團與會。該黨內消息人士形容，江啟臣獲邀顯示其對美關係一直有進展。

前新北市長朱立倫日前宣布角逐國民黨主席選舉，並批評現任主席江啟臣在對美關係、設立駐美辦事處上沒有進展。黨內消息人士周五回應指，江啟臣強調從台灣本身利益的角度去「親美」，主張要與美國進行合理、自主的軍購案，透過溝通協商取得雙贏。

黨內人士不滿指，近來有心人士一直拿對美關係批評去年3月上任的江啟臣，事實上江啟臣一上任就遇到美國爆發新冠疫情，無法赴美訪問。但時任美國在台協會台北辦事處處長酈英傑去年3月便主動拜訪江啟臣，到今年上半年為止，江也和對方通過電話、幾次面對面談話。

美台國防工業會議去年因為疫情改以視像會議方式舉辦。江啟臣當時發表主題演講時強調，應提升台灣後備戰力，透過持續獲軍售裝備與技術，加強台灣軍事實力，希望能在不主動挑釁的前提下「以實力換和平」，同時呼籲美國應設法降低中國大陸當局以武力解決兩岸問題的動機。