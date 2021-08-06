11縣市發布豪大雨特報　部分地區水浸停課

颱風盧碧周五（6日）早上減弱為熱帶低氣壓，但台海天氣仍非常不穩，受到其外圍環流與西南氣流影響，台灣的氣象局針對台中以南的11個縣市發布豪大雨特報。雲林縣台西鄉因雨勢過大，部分地區水浸，周五中午時分宣布台西鄉停工停課。

盧碧周五早上位於金門西面70公里的位置，向東北轉東北偏東移動，時速7公里，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等都有局部大雨或暴雨。水利署針對雲林縣口湖鄉、台西鄉、四湖鄉、麥寮鄉發布一級淹水警戒；東勢鄉則為二級警戒；彰化縣大城鄉、芳苑鄉亦為二級警戒，低窪地區及道路需特別注意水浸情況。

高雄市前鎮區一心二路周五凌晨疑因大雨形成坑洞，一輛汽車行經後左後輪爆胎卡在洞中，事件中無人受傷。另外，桃源、茂林、旗山、甲仙、美濃等多地發布山泥傾瀉警告，部分地區停工停課，山區周四（5日）已撤離1,263人，周五增至1,443人。

澎湖當日清晨起降起大雨，狂風下雨勢更急，累積雨量逾60毫米。往來澎湖的貨輪山寶貳號周四在嘉義縣布袋商港堤岸擱淺，幾乎被大浪淹沒，當局加緊救援及防止漏油。台南市龍崎區遭連日暴雨沖刷下，石嘈里蜈蜞埔3號斜坡出現嚴重崩塌，3戶民宅前庭驚見「斷崖」。龍崎區公所接報前往視察後，緊急申請760萬元新台幣（約212萬港元）災後重建工程。

位於嘉義縣的全台最大水庫曾文水庫接近蓄滿，周一（2日）起洩洪4天放水8,550萬立方米，接近一座南化水庫的蓄水量。曾文水庫周五早上11時再度開閘洩洪，下午2時料達每秒1,700立方米。全台11座水庫目前處於放流警戒，除了曾文水庫外，還包括苗栗縣的明德水庫、桃園市與新竹縣交界的石門水庫等。