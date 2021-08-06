疫情惡化 鄭州市今起實行閉環管理

河南鄭州市第六人民醫院（下稱六院）是當地收治新冠肺炎境外輸入病例的定點醫院，惟日前爆發院內感染，市內及鄰市均出現多宗本土關聯病例。繼許昌市後，鄭州市政府亦在周五（6日）宣布全市的居民社區即日起實行閉環管理，暫停客運班線，進一步阻斷印度Delta變種病毒擴散。官媒同日通報，國務院副總理孫春蘭赴鄭州市調研指導疫情防控工作，實地考察六院等多個疫區。

通報指出，全市包括小區、村莊需要嚴格落實「測溫掃碼」措施，中高風險地區內居民「足不出戶」，所有居民「非必要不出市」，每天每戶可安排一人持證外出購置生活必需品。全市各類企業嚴格落實「屬地、部門、單位、個人」四方防控責任，員工需持有效證件和48小時核酸檢測證明，「點對點」嚴格掃碼、測溫和登記管理後出入居住地、廠區。

另外，全市巴士減少發車班次；的士、網約車不得進入中高風險地區、不得出市區營運；乘客必須以有效檢測證明並掃碼乘車。與居民生活密切相關的超市、便利店、醫療機構正常營業，藥房暫停銷售發燒類藥品。嚴禁各類聚集活動，非生活必需場所一律暫時停業。

官媒同日報道，孫春蘭在周三（4日）的全國疫情防控工作電視電話會後，實地考察六院、金祥花園社區、河南省疾控中心等地，強調要加快重點人員協查工作，迅速組織全員核酸篩查，確保當地的醫療救治需要。各地部門要堅決杜絕鬆懈麻痹思想，從嚴從緊落實「外防輸入、內防反彈」各項舉措，盡快遏制疫情擴散蔓延。