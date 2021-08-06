武漢封控104個小區　新冠確診者遭網絡暴力

湖北省周五（6日）公布前一日新增6宗新冠肺炎本地確診病例，其中近日爆出疫情的武漢市新增3宗本地確診和12宗無症狀感染病例。該市周四（5日）舉行疫情防控新聞發布會，指目前該市所有確診和無症狀感染病例均與在地盤工作的一名唐姓男子有關聯。網傳唐男同時跟兩名女子交往，但他否認，又指傳聞造成網絡暴力，令其生活飽受騷擾。

該名唐姓男子於上月27日在荊州高鐵站候車時，曾與江蘇淮安某旅遊團的活動軌迹存在交集，抵達武漢後再將病毒傳播給室友和地盤工友。該市疾病預控中心副主任何振宇周四表示，這次疫情的病毒樣本基因測序結果與Delta變種病毒高度同源。而在周五舉行的湖北疫情記者會上，武漢市人民政府副秘書長李濤表示，截至當日凌晨武漢核酸檢測採樣累計逾1,000萬人，完成檢測551萬人，當地已對104個小區實行封控管理。

自唐男為武漢這輪疫情首名患者的消息傳出後，有他與密切接觸者的流行病學調查資訊於網上流傳，包括有指他與一名雙姓女子為情侶，二人又各自與他人交往。唐男接受內媒訪問時否認自己有女友，稱自己是學生，趁暑假到地盤兼職。他表示跟雙女只是普通朋友，對方同樣沒男友。他現在一開電腦便收到大量騷擾訊息，外界都關注他的私生活，而非疫情。

至於在武漢讀書的雙女其後也在網上發文，澄清與唐男非男女朋友關係，自己也沒確診。她向母親表示自己正接受隔離，現在每天都要接受核酸檢測。