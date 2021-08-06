上海電氣總裁黃甌離世　網傳因公司財困跳樓自殺

上海電氣集團股份有限公司在周四（5日）發布公告，公司執行董事兼總裁黃甌不幸離世，終年50歲。不過，有網傳消息指黃甌疑是跳樓自殺，但消息未經證實；內媒報道則指出，上海電氣在今年5月傳出陷財困危機，董事長鄭建華在上月底涉嫌嚴重違紀違法被查。

公告指出，黃甌在公司任職期間，為公司的發展付出辛勤的努力，做出重要貢獻。公司對黃甌的不幸逝世表示沉痛的哀悼，並向其家屬致以深切的慰問。目前公司的生產經營情況正常。不過公告未有披露黃甌的死因。

綜合媒體報道，上海電氣是上海市國資委控股的國有企業，是國內三大高端動力裝備製造商之一，產品涉及各類發電、輸配電設備等，目前總資產達3,154億元（人民幣，下同，約3,784億港元）。但自今年5月，上海電氣子公司上海電氣通訊技術被爆出大額應收帳款無法收回，欠額高達86億元（約103.2億港元）。

直至上月27日，上海電氣董事長鄭建華被上海市紀委監委以涉嫌違紀違法受查，惟9天後黃甌傳出意外跳樓身亡。黃甌離世消息被證實後，其妻接受媒體訪問時一度聲稱，黃在上月30日割腕自殺，所幸被搶救回來；輿論質疑黃甌離世與鄭建華受查及公司財困有關。