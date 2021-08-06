男子違法補習被執法者破門鎖頸　網民怒斥行為粗暴

安徽省馬鞍山市含山縣一名補習老師，周五（6日）因違反防疫規定開班教學，被接報的執法人員踢門闖入，更被後者以手臂扣鎖頸部押出課室訓誡。事發影片在網上流傳，引起網民關注暴力執法行為。縣政府周五（6日）通報事件屬實，並表示將嚴肅處理該名警員不當執法方式的問題。

縣政府指出，該補習場所並無辦學許可證，嚴重違反防疫規定，而且拒絕開門受查，執法人員才迫不得已破門而入，課室內18名未佩戴口罩的學生被勸導離開。從影片可見，教室大門被踢開後，其中一名執法者粗暴地對待涉事教師，更對該教師大聲喝罵訓誡。

該教師事後接受內媒訪問，承認自己因為生計問題， 鋌而走險違反防疫規定，偷偷為學生補習英語。執法人員敲門時，他更心存僥倖反鎖教室，以為對方過不久便會離去。他表示，當時被拍下了身份證件照片及訓誡後，就回到家裏休息，亦明白執法人員是因為擔心疫情爆發，才會如此生氣。

不少網民留言表示，執法人員當着眾孩子的面粗暴對待老師，缺乏對人的尊重，嚴重影響學生的成長，「疫情防控不是施暴的理由」；亦有人指出防疫執法人員自己亦沒有佩戴口罩，「執法者也應反思不戴口罩、掐老師脖子等行為是否會對目睹這一切的孩子們產生不良影響」。